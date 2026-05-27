கிரிக்கெட்

ஐபிஎல்: எலிமினேட்டர் சுற்றில் ஐதராபாத் - ராஜஸ்தான் இன்று மோதல்

எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சண்டிகர்,

நடப்பு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. பிளே ஆப் சுற்றுக்குள் பெங்களூரு, குஜராத், ஐதராபாத், ராஜஸ்தான் அணிகள் நுழைந்துள்ளன. இதில், நேற்று நடந்த குவாலிபையர் 1 ஆட்டத்தில் பெங்களூரு, குஜராத் அணிகள் மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற்ற பெங்களூரு இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் இன்று நடைபெறும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் - ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. பஞ்சாப் மாநிலம் நியூ சண்டிகர் மைதானத்தின் இரவு 7.30 மணிக்கு ஆட்டம் நடைபெறுகிறது.

இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றிபெறும் அணி குவாலிபையர் 2 சுற்றுக்குள் நுழைந்து குஜராத் அணியுடன் மோதும். குவாலிபையர் 2 சுற்றில் வெற்றிபெறும் அணி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. இதனால் இன்று நடைபெறும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் பரபரப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
ஐபிஎல் 2026
