கிரிக்கெட்
சூப்பர் 8 சுற்று: இங்கிலாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சு தேர்வு
இன்றைய ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
அகமதாபாத்,
டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. லீக் சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் இன்று நடைபெற்று வரும் முக்கியமான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
இன்றைய ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் பட்சத்தில், நியூசிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.