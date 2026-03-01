சூப்பர் 8 சுற்று: தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு 154 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த ஜிம்பாப்வே

அகமதாபாத்,
டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. லீக் சுற்றுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதில் இன்று நடைபெற்று வரும் ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா- ஜிம்பாப்வே அணிகள் விளையாடி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஜிம்பாப்வே அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி அந்த அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.
தொடக்க பேட்ஸ்மேன்கள் அணிக்கு சிறப்பான தொடக்கம் கொடுக்க தவறினர். மருமணி 7 ரன்னிலும், பென்னெட் 15 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். கேப்டன் சிக்கந்தர் ராசா அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு நம்பிக்கையூட்டினார். அவர் 73 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மற்ற பேட்ஸ்மேன்கள் ரன் குவிக்க திணறினர்.
இறுதியில் ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 153 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் மாபாகா, போஸ் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதையடுத்து 154 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் தென் ஆப்பிரிக்க அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
அரையிறுதிக்கு தென் ஆப்பிரிக்க அணி ஏற்கெனவே தகுதி பெற்றுள்ள நிலையில், ஜிம்பாப்வே அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.