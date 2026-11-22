சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் எலைட் பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் இன்று (நவம்பர் 22) விதர்பா மற்றும் குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன. கொல்கத்தாவில் உள்ள ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழக இரண்டாவது மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த ஆட்டம் காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
விதர்பா அணி தனது முந்தைய ஆட்டங்களில் தொடர்ந்து வெற்றிகளைப் பெற்று நல்ல நிலையில் உள்ளது. குறிப்பாக, ஹைதராபாத் அணியை 3 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும், ஒடிசா அணியை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் வீழ்த்தியுள்ளது. மறுபுறம், குஜராத் அணி உத்தரகாண்ட் மற்றும் மும்பை அணிகளிடம் தோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்பும் முனைப்புடன் களமிறங்குகிறது.
விதர்பா அணியில் அதர்வா டைடே, சுபம் துபே, தர்ஷன் நல்கண்டே உள்ளிட்ட வீரர்கள் கவனிக்கத்தக்கவர்களாக உள்ளனர். குஜராத் அணியில் உர்வில் படேல், ரவி பிஷ்னோய், ஹர்ஷல் படேல் உள்ளிட்ட வீரர்கள் முக்கியப் பங்கு வகிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இந்த ஆட்டம் லீக் சுற்றில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்