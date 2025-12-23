டி20 தரவரிசை: முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய தீப்தி ஷர்மா

டி20 தரவரிசை: முதலிடத்திற்கு முன்னேறிய தீப்தி ஷர்மா
x
தினத்தந்தி 23 Dec 2025 4:16 PM IST (Updated: 23 Dec 2025 4:23 PM IST)
t-max-icont-min-icon

இந்திய வீராங்கனை தீப்தி ஷர்மா முதல் முறையாக முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் .

மும்பை,

சர்வேதச டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் புதிய பந்துவீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியலை ஐசிசி இன்று வெளியிட்டுள்ளது.இதில் இந்திய வீராங்கனை தீப்தி ஷர்மா முதல் முறையாக முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். சமீபத்தில் நடைபெற்ற இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் 4 ஓவர்களில் 20 ரன்கள் மட்டும் விட்டுக்கொடுத்து ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினார்.

இதனால் தீப்தி ஷர்மா 737 புள்ளிகள் பெற்று, ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை அனபெல்லா சதர்லாந்தை (736 புள்ளி ) பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார். பாகிஸ்தான் வீராங்கனை சதியா இக்பால் 3வது இடத்திலும், இங்கிலாந்து வீராங்கனைகள் சோபி 4வது இடத்திலும், லாரன் பெல் 5வது இடத்திலும் உள்ளனர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X