டி20 தரவரிசை: ஹர்மன்பிரீத் கவுர் முன்னேற்றம்
ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 13-வது இடத்தில் உள்ளார்.
துபாய்,
மகளிர் கிரிக்கெட்டில் சிறந்த வீராங்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை ஐ.சி.சி. வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் மகளிருக்கான டி20 கிரிக்கெட்டில் பேட்டிங் வரிசையில் இந்திய வீராங்கனை ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 2 இடங்கள் முன்னேறி 13-வது இடத்தில் உள்ளார்.
இந்தப் பட்டியலில் இந்தியாவின் ஸ்மிரிதி மந்தனா 3-வது இடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியா வீராங்கனை பெத் மூனி முதல் இடத்தையும், வெஸ்ட் இண்டீஸ் வீராங்கனை ஹெய்லே மேத்யூஸ் 2வது இடத்தையும் பிடித்துள்ளனர். ஷபாலி வர்மா 6வது இடத்தில் உள்ளார்.
