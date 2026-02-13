கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு

இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன.
டி20 உலகக்கோப்பை: ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சு தேர்வு
Published on

புதுடெல்லி,

10-வது 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் திருவிழா இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 20 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதுகின்றன. லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப்-2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர்8 சுற்றுக்கு தகுதி பெறும்.

தற்போது லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்று நடைபெறும் லீக் ஆட்டத்தில் பி பிரிவில் அங்கம் வகிக்கும் ஆஸ்திரேலியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் மோதுகின்றன. கொழும்புவில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பந்துவீச்சை தேர்வுசெய்துள்ளது. அதன்படி ஜிம்பாப்வே அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது.

Australia
ஆஸ்திரேலியா அணி
T20 World Cup
டி20 உலகக்கோப்பை

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com