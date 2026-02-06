கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: ஆஸி. அணியின் முக்கிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் விலகல்

ஆஸ்திரேலிய அணியின் முக்கிய வேகப்பந்துவீச்சாளர் டி20 உலகக்கோப்பை தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
Published on

மெல்போர்ன்

20 அணிகள் பங்கேற்கும் 10-வது 20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நாளை முதல் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடக்கிறது. இதில் 20 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. இதனிடையே டி20 உலகக் கோப்பை போட்டிக்கான 15 பேர் கொண்ட ஆஸ்திரேலிய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த அணியில் இடம் பெற்றிருந்த கம்மின்ஸ் காயம் காரணமாக டி20 உலக கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகியுள்ளார். மேலும், மேட் ஷார்ட்டும் தொடரில் இருந்து விலகினார்.

இதனால் மாற்று வீரர்களாக பென் ட்வார்ஷியஸ், மேட் ரென்ஷா அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.அதனை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலிய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசில்வுட் டி20 உலகக் கோப்பையின் தொடக்கப் போட்டிகளைத் தவறவிடுகிறார். இது ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

T20 World Cup
டி20 உலகக்கோப்பை
Hazlewood
ஹேசில்வுட்

