கிரிக்கெட்

டி20 உலகக்கோப்பை: ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற நேபாளம் அணி பந்துவீச்சு தேர்வு

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தற்போது வரை 7 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
மும்பை,

டி20 உலகக்கோப்பை தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது லீக் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இன்னும் சில லீக் போட்டிகளே மீதமுள்ளன. இதற்கிடையே, சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தற்போது வரை 7 அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

இந்த நிலையில், 33-வது லீக் ஆட்டத்தில் சி பிரிவில் அங்கம் வகித்துள்ள ஸ்காட்லாந்து - நேபாளம் அணிகள் மோதவிருக்கின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற நேபாளம் அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. அதன்படி ஸ்காட்லாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய உள்ளது. ஸ்காட்லாந்து மற்றும் நேபாளம் அணிகள் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை இழந்தது குறிப்பிடத்தகக்து.

Nepal
நேபாளம்
T20 World Cup
டி20 உலகக்கோப்பை

