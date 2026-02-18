கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கா பந்துவீச்சு தேர்வு

டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்கஅணியின் கேப்டன் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்
புதுடெல்லி,

10வது டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 20 அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன. இந்த அணிகள் 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. லீக் சுற்றின் முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் டாப் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதிபெறும்.இந்த நிலையில், இன்று 3 லீக் ஆட்டங்கள் நடைபெற உள்ளது.

இன்று டெல்லியில் நடைபெறும் 34வது ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா- ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (யுஏஇ) அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணியின் கேப்டன் மார்க்ரம் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி யுஏஇ அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.

தென் ஆப்பிரிக்கா
டி20 உலகக் கோப்பை:

