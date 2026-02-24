டி20 உலகக்கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்று: இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் இன்று மோதல்

பல்லகெலே,
டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் சூப்பர்8 சுற்று விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டிள்ளது. இதில் குரூப்2-ல் பல்லகெலேயில் இன்று நடக்கும் ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியன்களான இங்கிலாந்து- பாகிஸ்தான் அணி கள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இவ்விரு அணிகளும் லீக் சுற்றில் தலா 3 வெற்றி, ஒரு தோல்வியுடன் சூப்பர்8-ஐ எட்டின.
சூப்பர்8 சுற்றில் பாகிஸ்தான் அணி தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் நியூசிலாந்துடன் மோத இருந்தது. ஆனால் இந்த ஆட்டம் மழையால் ரத்தானதால் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது. எஞ்சிய இரு ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்றால் அரைஇறுதியை அடைய முடியும் என்பதால் இன்றைய மோதல் பாகிஸ்தானுக்கு வாழ்வா-சாவா? ஆட்டமாக அமைந்துள்ளது.
பாகிஸ்தானின் பிரதான அஸ்திரமே சுழல் தாக்குதல் தான். நடப்பு உலகக் கோப்பையில் அவர்களின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் மொத்தம் 26 விக்கெட்டுகளை அறுவடை செய்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக ஓடி வந்து நின்றபடி வித்தியாசமாக பந்துவீசி திணறடிக்கும் உஸ்மான் தாரிக் தான் அவர்களின் துருப்பு சீட்டாக இருப்பார். பேட்டிங்கில் சவாலான ஸ்கோரை எட்ட வேண்டும் என்றால் பர்ஹான், பாபர் அசாம், கேப்டன் சல்மான் ஆஹா, சைம் அயூப் உள்ளிட்டோர் நிலைத்து நின்று ஆட வேண்டியது அவசியமாகும்.
இவ்விரு அணிகள் சர்வதேச 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டில் இதுவரை 31 ஆட் டங்களில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இங்கிலாந்து 21-ல் வெற்றியும், 9-ல் தோல்வியும் சந்தித்துள்ளது. ஒரு ஆட்டத்தில் முடிவில்லை.
போட்டிக்கான இரு அணிகளின் உத்தேச பட்டியல் வருமாறு:-
இங்கிலாந்து: பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தேல், டாம் பான் டன், ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), சாம் கர்ரன், வில் ஜாக்ஸ், லியாம் டாசன், ஜாமி ஓவர்டான், ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், அடில் ரஷித்.
பாகிஸ்தான்: சஹிப்சதா பர்ஹான், சைம் அயூப், சல்மான் ஆஹா (கேப் டன்), பாபர் அசாம், பஹர் ஜமான், ஷதப் கான், உஸ்மான் கான், முக மது நவாஸ், பகீம் அஷ்ரப், சல்மான் மிர்சா, உஸ்மான் தாரிக்.
இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் ஆட்டத்தை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்கிறது.