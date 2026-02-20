கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ள அணிகள்

8 அணிகளும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கொல்கத்தா,

10வது டி20 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா இலங்கையில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் லீக் சுற்று ஆட்டங்கள் இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. 8 அணிகள் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ள 8 அணிகளும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

குரூப் 1:

இந்தியா

தென் ஆப்பிரிக்கா

வெஸ்ட் இண்டீஸ்

ஜிம்பாப்வே.

குரூப் 2:

இங்கிலாந்து

நியூசிலாந்து

பாகிஸ்தான்

இலங்கை.

ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் குரூப்பில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் ஒரு முறை மோத வேண்டும். டாப் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும். நாளை முதல் சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டங்கள் தொடங்குகிறது.

T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை
சூப்பர் 8 சுற்று

