வீரர்கள் வெளிப்படுத்திய மன உறுதியும், போராட்ட குணமும்...ஜிம்பாப்வே கேப்டன் பாராட்டு

துபாய்,
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் போட்டியில் வங்கதேச அணியை 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஜிம்பாப்வே அணி வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி தொடர்பாக பேசிய ஜிம்பாப்வே கேப்டன் சிகந்தர் ராசா கூறியதாவது,
தொடக்கத்தில் நாங்கள் தடுமாறினாலும், கிரேக் எர்வின் மற்றும் பிரெண்டன் டெய்லர் இணைந்து அமைத்த பார்ட்னர்ஷிப் அணியின் இன்னிங்ஸைச் சிறப்பாக நிலைநிறுத்தியது. கடந்த 10 போட்டிகளின் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் தரவுகளை ஆய்வு செய்திருந்தோம். அந்த அடிப்படையில், 271 ரன்கள் எடுத்தது நிச்சயமாக நல்ல முயற்சியாகும். வெல்லிங்டன் மசகட்சா மற்றும் நியூமன் நியாம்ஹுரி ஆகிய இருவரும் எங்களுக்கு நல்ல வேகத்தைக் கொடுத்தனர். கிரிக்கெட்டில் ஆட்டத்தின் வேகம் மிகவும் முக்கியமானது. அந்த நேரத்தில் அவர்கள் அளித்த பங்களிப்பு, முதல் இன்னிங்ஸை 271 ரன்களுடன் முடிக்க உதவியது. இதனால், பந்துவீச்சில் எதிரணிக்கு சவால் அளிக்கக்கூடிய ஸ்கோர் எங்களுக்குக் கிடைத்தது. புள்ளிவிவரங்களின்படி, 265 ரன்கள் என்பது இந்த ஆடுகளத்தில் சராசரியான போட்டி ஸ்கோராக இருந்தது. எனவே, 271 ரன்கள் எடுத்ததில் நான் மகிழ்ச்சியடைந்தேன்.
பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரை, பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி துரதிர்ஷ்டவசமாக விக்கெட்டுகளை எடுக்க முடியாமல் போனதாகக் கருதுகிறேன். அவர் சிறப்பாகப் பந்துவீசினார். ஆனால், இரண்டு பந்துவீச்சாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுவது அவசியம். கடந்த காலங்களிலும் ஒரு பந்துவீச்சாளர் சிறப்பாகச் செயல்பட, மற்றொருவர் எதிர்பார்த்த அளவுக்குச் செயல்படாத சூழல் எங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இதுபோன்ற விஷயங்களில் நாங்கள் முன்னேற்றம் காண வேண்டும். இதுகுறித்து அணிக்குள் ஆலோசிப்போம்.
போட்டியின் 14 அல்லது 15 ஓவர்களுக்குப் பிறகு வங்கதேச அணி இரண்டு விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து, கிட்டத்தட்ட 100 ரன்களை எடுத்திருந்தது. அந்தச் சூழலில் அவர்கள் ஆட்டத்தில் முன்னிலையில் இருந்தனர். ஆனால், அதன் பிறகு நாங்கள் மீண்டும் போராடி ஆட்டத்தைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த விதம் மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. வீரர்கள் வெளிப்படுத்திய மன உறுதியும் போராட்ட குணமும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை அளித்தது” என்று ஜிம்பாப்வே அணியின் கேப்டன் தெரிவித்துள்ளார்.