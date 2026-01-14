யு19 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் நாளை தொடங்குகிறது

யு19 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் நாளை தொடங்குகிறது
தினத்தந்தி 14 Jan 2026 3:35 PM IST
உலகக் கோப்பை ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற உள்ளது

ஜார்ஜியா,

16 அணிகள் பங்கேற்கும் 19 வயதுக்குட்பட்டவருக்கான (யு19) ஆண்கள் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற உள்ளது.இந்தப் போட்டி நாளை (15- ந் தேதி) தொடங்குகிறது. பிப்ரவரி 7-ந் தேதி வரை இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது.

ஒவ்வொரு அணியும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்ற அணிகளுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் முடிவில் 4 பிரிவில் இருந்தும் முதல் 3 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் சூப்பர் சிக்ஸ் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.

இந்த சுற்றில் விளையாடும் 6 அணிகளும் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்படும். இதன் முடிவில் 2 பிரிவிலும் முதல் 2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும்.தொடக்க நாளில் 3 ஆட்டம் நடக்கிறது. இதில் ஒரு ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அமெரிக்காவை எதிர்கொள்கிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

