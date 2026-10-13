பஞ்சாப் அணிக்காக முதல் போட்டி... முதல் இன்னிங்ஸிலேயே 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி மிரட்டிய உமேஷ் யாதவ்

சண்டிகர்,
இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளரான உமேஷ் யாதவ், பஞ்சாப் அணிக்காக தனது முதல் ரஞ்சி கோப்பை போட்டியிலேயே சிறப்பாக செயல்பட்டு கவனம் ஈர்த்துள்ளார். அசாம் அணிக்கு எதிரான இந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளார்.
ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பஞ்சாப் மற்றும் அசாம் அணிகள் மோதும் போட்டி நியூ சண்டிகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆட்டத்தின் இரண்டாவது நாளில் உமேஷ் யாதவ் தனது வேகப்பந்து வீச்சால் அசாம் பேட்டர்களுக்கு சவாலளித்தார்.
முதல் இன்னிங்ஸில் 24 ஓவர்கள் வீசிய அவர், 70 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
போட்டியின் முதல் நாளில் உமேஷ் யாதவ் 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். இரண்டாவது நாளிலும் தனது சிறப்பான பந்துவீச்சை தொடர்ந்தார்.
அசாம் அணியின் தொடக்க வீரர் ரிஷவ் தாஸை ரன் ஏதும் எடுக்கவிடாமல் ஆட்டமிழக்க செய்து தனது விக்கெட் வேட்டையை தொடங்கினார். தொடர்ந்து ராஜ்வீர் சிங்கின் விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார்.
இரண்டாவது நாளில் அமலன்ஜோதி பரேஷ் தாஸை டக் அவுட்டாக்கிய உமேஷ், முக்தார் ஹுசைன் மற்றும் மோஹித் தாக்கூர் ஆகியோரையும் வெளியேற்றினார். இதன் மூலம் முதல் இன்னிங்ஸில் தனது விக்கெட் எண்ணிக்கையை 5 ஆக உயர்த்தினார்.
உமேஷ் யாதவின் சிறப்பான பந்துவீச்சால் அசாம் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 373 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
பஞ்சாப் அணியின் மற்றொரு வேகப்பந்து வீச்சாளரான குர்னூர் பிரார் 85 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். எமன்ஜோத் சிங் சஹாலும் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இந்திய அணிக்காக கடைசியாக 2023-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் விளையாடிய உமேஷ் யாதவ், தற்போது உள்ளூர் கிரிக்கெட்டில் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
பஞ்சாப் அணிக்காக அவர் விளையாடிய முதல் ரஞ்சி போட்டியிலேயே 5 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியிருப்பது அவரது அனுபவத்தையும் பந்துவீச்சு திறனையும் மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த செயல்பாடு அவருக்கு எதிர்காலத்தில் இந்திய அணியில் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.