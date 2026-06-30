கிரிக்கெட்

இந்திய அணியில் இணைந்த வருண் சக்கரவர்த்தி

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடுவாரா என எதிர்பார்க்கப்ட்டது.
இந்திய அணியில் இணைந்த வருண் சக்கரவர்த்தி
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லண்டன்,

அயர்லாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட இந்திய அணி, டி20 தொடரை 2-0 என இழந்தது. அயர்லாந்து இந்தியாவுக்கு எதிராக முதல் முறையாக டி20 தொடரை வென்று புதிய வரலாறு படைத்தது. காயம் காரணமாக இந்த போட்டியில் இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி விளையாடவில்லை. இது பின்னடைவாக அமைந்தது. அடுத்து இந்திய அணி இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 5 டி20 போட்டிகளிலும், 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாட உள்ளது.

இந்த நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் விளையாடுவாரா என எதிர்பார்க்கப்ட்டது. இந்த நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் வருண் சக்கரவர்த்தி விளையாடுவது உறுதியாகியுள்ளது. அவர் இந்திய அணி வீரர்களுடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

இந்திய அணி
வருண் சக்கரவர்த்தி
varun Chakaravarthy
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Daily Thanthi
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