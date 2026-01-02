விஜய் ஹசாரே தொடர்; சாய் சுதர்சன் விலகல் ?

விஜய் ஹசாரே தொடர்; சாய் சுதர்சன் விலகல் ?
x
தினத்தந்தி 2 Jan 2026 8:08 PM IST
t-max-icont-min-icon

எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து தமிழக வீரர் சாய் சுதர்சன் விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை ,

33-வது விஜய் ஹசாரே கோப்பைக்கான ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் எலைட் பிரிவில் பங்கேற்றுள்ள 32 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு லீக்கில் மோதுகின்றன. விஜய் ஹசாரே தொடரில் தமிழக அணி 4 போட்டிகளில் விளையாடி 3 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில், விஜய் ஹசாரே தொடரில் எஞ்சிய போட்டிகளில் இருந்து தமிழக வீரர் சாய் சுதர்சன் விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மத்திய பிரதேச அணிக்கும் தமிழ்நாடு அணிக்கும் கடந்த மாதம் 26-ந் தேதி லீக் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த போட்டியின் போது சாய் சுதர்சனுக்கு விலா எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது.இந்த காயம் குணமடைய ஒரு மாத காலம் ஆகும் என கூறப்படுகிறது.இதனால் சாய் சுதர்சன் விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X