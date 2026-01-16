விஜய் ஹசாரே கோப்பை : பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக சவுராஷ்டிரா பந்துவீச்சு தேர்வு

விஜய் ஹசாரே கோப்பை : பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக சவுராஷ்டிரா பந்துவீச்சு தேர்வு
தினத்தந்தி 16 Jan 2026 1:54 PM IST
டாஸ் வென்ற சவுராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ஹார்விக் தேசாய் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்

பெங்களூரு,

33-வது விஜய் ஹசாரே கோப்பைக்கான ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது. இதில் இன்று நடைபெற உள்ள அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் - சவுராஷ்டிரா அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற சவுராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ஹார்விக் தேசாய் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி பஞ்சாப் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது .

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

