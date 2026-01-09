விஜய் ஹசாரே கோப்பை : காலிறுதிக்கு முன்னேறிய அணிகள் விவரம்

விஜய் ஹசாரே கோப்பை : காலிறுதிக்கு முன்னேறிய அணிகள் விவரம்
தினத்தந்தி 9 Jan 2026 3:57 PM IST
லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடித்த அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.

ஆமதாபாத்,

33-வது விஜய் ஹசாரே கோப்பைக்கான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இதில் ‘எலைட்’ பிரிவில் இடம் பெற்ற 23 அணிகள் 4 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதின.

கர்நாடகம், மத்தியபிரதேசம் (ஏ பிரிவு), உத்தரபிரதேசம், விதர்பா (பி), பஞ்சாப், மும்பை (சி), டெல்லி, சவுராஷ்டிரா (டி) ஆகிய அணிகள் காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன. காலிறுதி சுற்று பெங்களூருவில் வருகிற 12-ந் தேதி தொடங்குகிறது.

தமிழ்நாடு அணி 2 வெற்றி பெற்று வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

