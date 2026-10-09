சிறந்த மகளிர் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறோம்: வங்காளதேச பயிற்சியாளர்

சிட்னி,
வங்காளதேச மகளிர் அணியின் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தலைமைப் பயிற்சியாளரான டேவிட் ஹெம்ப், ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து தாயகம் திரும்பும்போது, தங்களது இயல்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை என்ற வருத்தம் அணிக்கு இருக்கக் கூடாது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
55 வயதான ஹெம்ப், வங்காளதேச மகளிர் அணியின் பயிற்சியாளராகத் தனது இரண்டு ஆண்டு காலப் பணியை, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருடன் தொடங்குகிறார். இந்தத் தொடரின் முதல் போட்டி இன்று பிரிஸ்பேனில் உள்ள ஆலன் பார்டர் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
தொடக்கப் போட்டிக்கு முன்னதாகப் பேசிய ஹெம்ப், “உலகின் சிறந்த மகளிர் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறோம் என்பதை நாம் மறைக்க முடியாது. ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகள் என இரண்டிலும் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிடத்தில் உள்ளது. எனவே, அந்தச் சவாலை எதிர்கொள்வதே மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும். அந்த அணியில் சிறந்த வீராங்கனைகள் உள்ளனர்.“ஆனால், நாங்கள் எவ்வாறு விளையாட வேண்டும் என்பது குறித்த எனது எதிர்பார்ப்பு, ஆட்டம் முழுவதும் நேர்மறையான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிப்பதுதான்.“ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு , ‘இப்படி விளையாடியிருக்கலாம், அப்படி விளையாடியிருக்கலாம்’ என்று வருத்தப்படுவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. நாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிலும் நேர்மறையான அணுகுமுறையுடன் இருக்க வேண்டும். களத்தில் விளையாடுவது மட்டுமல்லாமல், ஆட்டத்தை அணுகும் விதத்திலும், அதைப் பற்றி நாம் சிந்திக்கும் முறையிலும் நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும். அப்படிச் செய்தால், நாங்கள் சரியான திசையில் முன்னேற முடியும்,” என்று அவர் கூறினார்.