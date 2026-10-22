தொடர்ந்து தவறு செய்து வருகிறோம்: வங்கதேச கேப்டன்

ஷார்ஜா,
வங்கதேச அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் முத்தரப்புத் தொடரின் லீக் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் ஷார்ஜா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யத் தீர்மானித்தது. ஆனால், ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்களின் துல்லியமான தாக்குதலைச் சமாளிக்க முடியாமல் வங்கதேச அணி 41.2 ஓவர்களில் 160 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
தொடர்ந்து 161 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கும் தொடக்கத்தில் சில விக்கெட் இழப்புகள் ஏற்பட்டன. ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ் 6 ரன்களிலும், செதிகுல்லா அடல் 4 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும், இப்ராஹிம் சத்ரான் 48 பந்துகளில் 34 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினார்.
அதன்பிறகு கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா மற்றும் ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி இணைந்து பொறுப்புடன் விளையாடி அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ரஹ்மத் ஷா 90 பந்துகளில் 67 ரன்களுடனும், ஷாஹிதி 54 பந்துகளில் 36 ரன்களுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இவர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 35.3 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 161 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 87 பந்துகள் மீதமிருந்த நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
தோல்வி தொடர்பாக பேசிய வங்கதேச அணியின் கேப்டன் ரஹ்மத் ஷா,
நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதே தவறைத் தொடர்ந்து செய்து வருகிறோம். பேட்டிங் அணியாக மீண்டும் தவறு செய்துவிட்டோம். தொடக்கத்திலேயே இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்தோம். அதுதான் முக்கியக் காரணம் என்று நினைக்கிறேன்.
நான் முன்பே கூறியது போல, தொடக்க வீரர்கள் ரன்கள் எடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், களத்தில் நீண்ட நேரம் நிலைத்து நிற்க முடியாது. இதைச் சரிசெய்ய நாங்கள் உழைப்போம்.
உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், இந்தத் தொடரிலிருந்து நாம் நிறைய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள முடியும். பேட்டிங் அணியாக மட்டுமல்லாமல், பீல்டிங் பிரிவிலும் நாங்கள் சில விஷயங்களை மேம்படுத்த வேண்டியுள்ளது. நமக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கிறது. இனிவரும் காலங்களில் இந்தக் குறைகளைச் சரிசெய்ய முயற்சி செய்வோம் என்று நம்புகிறேன். ஆசியக் கோப்பை நமது சொந்த மண்ணில் நடைபெறவுள்ளது. அதில் நிச்சயமாக மீண்டு வருவோம்.உண்மையைச் சொல்ல வேண்டுமென்றால், நாங்கள் 100 ரன்கள் குறைவாக எடுத்துவிட்டோம். அந்த ஆடுகளம் பேட்டிங் செய்வதற்கு மிகவும் சாதகமாக இருந்தது. என தெரிவித்தார்.