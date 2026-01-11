ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் இன்றைய போட்டியில் புதிய சாதனையை படைப்பாரா?

ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் இன்றைய போட்டியில் புதிய சாதனையை படைப்பாரா?
தினத்தந்தி 11 Jan 2026 11:13 AM IST
தென்ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரரான ஹாஷிம் ஆம்லா (57 இன்னிங்ஸ்) இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.

வதோதரா,

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒரு நாள் தொடரில் முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் உள்ள கோடாம்பி ஸ்டேடியத்தில் இன்று நடக்கிறது. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இன்றைய முதல் போட்டியில், இந்திய அணியின் துணை கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் அய்யர் புதிய சாதனையை படைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்து காணப்படுகின்றன.

67 இன்னிங்ஸ் விளையாடியுள்ள அவர் இந்த ஒரு நாள் போட்டி தொடரில் 83 ரன்கள் சேர்த்தால் 3 ஆயிரம் ரன்களை எடுத்த 3-வது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை அடைவார். ஷிகர் தவானை (72 இன்னிங்ஸ்) பின்னுக்கு தள்ளுவார்.

இன்றைய முதல் போட்டியிலேயே அவர் 3 ஆயிரம் ரன்கள் சேர்த்தால், ஒட்டு மொத்தத்தில் 3-வது விரைவான பேட்ஸ்மேன் என்ற சாதனையை பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசமுடன் பகிர்ந்து கொள்வார். தென்ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் வீரரான ஹாஷிம் ஆம்லா (57 இன்னிங்ஸ் என்ற மிக குறைந்த போட்டிகளில் விளையாடி) 3 ஆயிரம் ரன்களை எடுத்து, இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.

