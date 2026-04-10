இந்தியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடுவீர்களா ? ரஷித் கான் பதில்

ரஷித் கான், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.
புதுடெல்லி,

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன் னணி சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரஷித் கான், ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், ரஷித்கானிடம், ஜூன் 6-ந்தேதி இந்தியாவுக்கு எதிராக நடக்கும் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆடுவது குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் இப்போதைக்கு டெஸ்ட் போட்டி யில் ஆடுவதில்லை என்று கூறினார்.

உடல்தகுதி விஷயத்தில் மிகவும் கவனமுடன் இருக்கிறேன். 2027-ம் ஆண்டு 50 ஓவர் உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு என்னை சிறந்த முறையில் தயார்படுத்த வேண்டும். அந்த டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி முதுகில் ஏதாவது பிரச்சினை நிகழ்ந்தால் என்ன செய்வது ? டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்து ஆடுவது எனக்கு கடினமான ஒன்றாகவே தோன்றுகிறது. வருடத் திற்கு ஒரு டெஸ்ட் என்றால் ஏற்றுக்கொள்வேன். அதற்கு மேல் என்னால் விளையாட முடியும் என்று நினைக்கவில்லை' என்று ரஷித்கான் குறிப்பிட் டார்.

