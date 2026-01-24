- செய்திகள்
மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு - டெல்லி அணிகள் இன்று மோதல்
மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்து வருகிறது.
மும்பை,
5 அணிகள் இடையிலான 4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) டி20 கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்து வருகிறது.
இதில் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் 15-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஏற்கனவே பிளே-ஆப் சுற்றை உறுதி செய்து விட்ட ஸ்மிர்தி மந்தனா தலைமையிலான பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்சை எதிர்கொள்கிறது.
