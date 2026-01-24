மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு - டெல்லி அணிகள் இன்று மோதல்

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு - டெல்லி அணிகள் இன்று மோதல்
x
தினத்தந்தி 24 Jan 2026 7:30 AM IST (Updated: 24 Jan 2026 7:30 AM IST)
t-max-icont-min-icon

மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்து வருகிறது.

மும்பை,

5 அணிகள் இடையிலான 4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) டி20 கிரிக்கெட் போட்டி குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் நடந்து வருகிறது.

இதில் இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் 15-வது லீக் ஆட்டத்தில் ஏற்கனவே பிளே-ஆப் சுற்றை உறுதி செய்து விட்ட ஸ்மிர்தி மந்தனா தலைமையிலான பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்சை எதிர்கொள்கிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X