மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்
9வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன.
மும்பை,
5 அணிகள் இடையிலான மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 9ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்நிலையில், மகளிர் பிரீமியர் லீக்கில் நவி மும்பையில் இன்று நடைபெறும் 9வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன.
2 போட்டிகளில் விளையாடி 2 வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் பெங்களூரு முதலிடத்தில் உள்ளது. குஜராத் 3 போட்டிகளில் 2 வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது.
