மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்
x
தினத்தந்தி 16 Jan 2026 2:59 PM IST
t-max-icont-min-icon

9வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன.

மும்பை,

5 அணிகள் இடையிலான மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 9ம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், மகளிர் பிரீமியர் லீக்கில் நவி மும்பையில் இன்று நடைபெறும் 9வது லீக் ஆட்டத்தில் பெங்களூரு - குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன.

2 போட்டிகளில் விளையாடி 2 வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் பெங்களூரு முதலிடத்தில் உள்ளது. குஜராத் 3 போட்டிகளில் 2 வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் 3வது இடத்தில் உள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X