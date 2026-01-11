மகளிர் பிரீமியர் லீக்: குஜராத் அணிக்கு எதிராக டெல்லி பந்துவீச்சு தேர்வு
டாஸ் வென்ற டெல்லி அணியின் கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்
நவிமும்பை,
நவிமும்பை, 5 அணிகள் இடையிலான மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நவிமும்பையில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இதில் இன்று நடைபெற உள்ள 3-வது லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் - டெல்லி அணிகள் மோதுகின்றன.
இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணியின் கேப்டன் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி, குஜராத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.
குஜராத்:
பெத் மூனி , சோபி டெவின், அனுஷ்கா ஷர்மா, ஆஷ்லே கார்ட்னர், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம், பார்தி புல்மாலி, கனிகா அஹுஜா, காஷ்வீ கவுதம், தனுஜா கன்வார், ராஜேஸ்வரி கயக்வாட், ரேணுகா சிங் தாக்கூர்
டெல்லி:
லிசெல் லீ, ஷபாலி வர்மா, லாரா வால்வார்ட், ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், மரிசானே கப், நிகி பிரசாத், சினெல்லே ஹென்றி, சினே ராணா, மின்னு மணி, நந்தனி ஷர்மா, ஸ்ரீ சரணி
