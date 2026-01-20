- செய்திகள்
மகளிர் பிரீமியர் லீக்: டெல்லி - மும்பை அணிகள் இன்று மோதல்
குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.
வதோதரா,
5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 4-வது மகளிர் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டின் முதற்கட்ட ஆட்டங்கள் நவி மும்பையில் நடந்தன. இந்த நிலையில் ஒரு நாள் ஓய்வுக்கு பிறகு எஞ்சிய ஆட்டங்கள் அனைத்தும் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.
இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற உள்ள 13வது ஆட்டத்தில் டெல்லி - மும்பை அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது.
புள்ளி பட்டியலில் மும்பை 2வது இடத்திலும், டெல்லி அணி கடைசி இடத்திலும் உள்ளன.
