மகளிர் பிரீமியர் லீக்: டெல்லி - உ.பி. வாரியர்ஸ் இன்று மோதல்
டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்- உ.பி. வாரியர்ஸ் அணிகள் (இரவு 7.30 மணி) மோதுகின்றன.
சென்னை,
5 அணிகள் இடையிலான 4-வது மகளிர் பிரீமியர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மராட்டிய மாநிலம் நவிமும்பையில் நடந்து வருகிறது. இன்று நடைபெற உள்ள ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ்- உ.பி. வாரியர்ஸ் அணிகள் (இரவு 7.30 மணி) மோதுகின்றன.
டெல்லி , உ.பி. வாரியர்ஸ் அணிகள் விளையாடிய 2 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்துள்ளன. டெல்லி 4வது இடத்திலும், உ.பி. வாரியர்ஸ் 5வது இடத்திலும் உள்ளன.
