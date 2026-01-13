மகளிர் பிரீமியர் லீக்: மும்பை - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: மும்பை - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்
தினத்தந்தி 13 Jan 2026
டபிள்யூ.பி.எல். டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நவிமும்பையில் நடந்து வருகிறது

மும்பை,

5 அணிகள் இடையிலான 4-வது பெண்கள் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மராட்டிய மாநிலம் நவிமும்பையில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று இரவு நடைபெற உள்ள ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ்- குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் (இரவு 7.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.

குஜராத் 2 ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று 2வது இடத்திலும், மும்பை அணி 2 ஆட்டத்தில் ஒரு வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் 3வது இடத்திலும் உள்ளன .

