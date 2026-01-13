- செய்திகள்
- அரசியல் களம்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
மகளிர் பிரீமியர் லீக்: மும்பை - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்
டபிள்யூ.பி.எல். டி20 கிரிக்கெட் போட்டி நவிமும்பையில் நடந்து வருகிறது
மும்பை,
5 அணிகள் இடையிலான 4-வது பெண்கள் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) டி20 கிரிக்கெட் போட்டி மராட்டிய மாநிலம் நவிமும்பையில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று இரவு நடைபெற உள்ள ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ்- குஜராத் ஜெயன்ட்ஸ் (இரவு 7.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
குஜராத் 2 ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று 2வது இடத்திலும், மும்பை அணி 2 ஆட்டத்தில் ஒரு வெற்றி பெற்று புள்ளி பட்டியலில் 3வது இடத்திலும் உள்ளன .
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire