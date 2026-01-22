மகளிர் பிரீமியர் லீக்: குஜராத்துக்கு எதிராக உபி வாரியர்ஸ் பந்துவீச்சு தேர்வு

தினத்தந்தி 22 Jan 2026 7:20 PM IST
டாஸ் வென்ற உபி வாரியர்ஸ் அணியின் கேப்டன் மெக் லேனிங் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்

வதோதரா,

5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 4-வது மகளிர் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டின் முதற்கட்ட ஆட்டங்கள் நவி மும்பையில் நடந்தன. இந்த நிலையில் எஞ்சிய ஆட்டங்கள் அனைத்தும் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.

இந்த நிலையில், இன்று நடைபெறும் 14வது ஆட்டத்தில் உபி வாரியர்ஸ் - குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன.

இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது, அதில் டாஸ் வென்ற உபி வாரியர்ஸ் அணியின் கேப்டன் மெக் லேனிங் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி குஜராத் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது .

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

