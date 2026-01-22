மகளிர் பிரீமியர் லீக்: உபி வாரியர்ஸ் - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்

மகளிர் பிரீமியர் லீக்: உபி வாரியர்ஸ் - குஜராத் அணிகள் இன்று மோதல்
தினத்தந்தி 22 Jan 2026 3:53 PM IST
எஞ்சிய ஆட்டங்கள் அனைத்தும் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.

வதோதரா,

5 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 4-வது மகளிர் பிரிமீயர் லீக் (டபிள்யூ.பி.எல்.) 20 ஓவர் கிரிக்கெட்டின் முதற்கட்ட ஆட்டங்கள் நவி மும்பையில் நடந்தன. இந்த நிலையில் எஞ்சிய ஆட்டங்கள் அனைத்தும் குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரை நடக்கிறது.

இந்த நிலையில், இன்று நடைபெற உள்ள 14வது ஆட்டத்தில் உபி வாரியர்ஸ் - குஜராத் அணிகள் மோதுகின்றன. இந்த போட்டி இரவு 7.30 மணிக்கு தொடங்க உள்ளது.

புள்ளி பட்டியலில் உபி வாரியர்ஸ் 3வது இடத்திலும், குஜராத் அணி கடைசி இடத்திலும் உள்ளன.

