கிரிக்கெட்

பெண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்று வங்காளதேசம் பேட்டிங்

23-வது லீக் ஆட்டத்தில் (குரூப் 1) இந்தியா-வங்காளதேசம் அணிகள் மோதி வருகின்றன.
பெண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்று வங்காளதேசம் பேட்டிங்
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மான்செஸ்டர்,

பெண்களுக்கான 10-வது 20 ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் இங்கிலாந்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 12 அணிகள் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மோதுகின்றன. லீக் சுற்று முடிவில் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெறும்.

இந்த நிலையில் மான்செஸ்டரில் இன்று நடைபெற்று வரும் 23-வது லீக் ஆட்டத்தில் (குரூப் 1) இந்தியா-வங்காளதேசம் அணிகள் மோதி வருகின்றன. இதில் டாஸ் வென்ற வங்காளதேச அணி பேட்டிங்கை தேர்வுசெய்துள்ளது. அதன்படி அந்த அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

இந்திய அணி
வங்காளதேச அணி
women's t20 world cup
பெண்கள் டி20 உலகக் கோப்பை
Bangladesh team
India team
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Daily Thanthi
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