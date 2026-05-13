மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: தென் ஆப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு

கேப்டவுன்,
10-வது மகளிர் டி20 ஓவர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இங்கி லாந்து மற்றும் வேல்சில் வருகிற ஜூன் 12-ந் தேதி முதல் ஜூலை 5-ந் தேதி வரை நடக்கிறது. இந்த போட்டிக்கான தென்ஆப்பிரிக்க அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான 15 பேர் கொண்ட அணியில் 37 வயது வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷப்னிம் இஸ்மாயில் இடம் பெற்றுள்ளார்.
தென் ஆப்பிரிக்கா அணி: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), டாஸ்மின் பிரிட்ஸ், நாடின் டி க்ளெர்க், அன்னேரி டெர்க்சன், ஷப்னிம் இஸ்மாயில், சினாலோ ஜஃப்டா, மரிசான் காப், அயபோங்கா காக்கா, சுனே லூஸ், கராபோ மெசோ, நோன்குலுலெகோ ம்லாபா, கெய்லா ச்ஹூனே, ட்ரைக்ஹூன், நீகெர்க்.