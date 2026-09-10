இந்திய அணியில் ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு பதிலாக யாஷ் தாகூர் சேர்ப்பு

புதுடெல்லி,
இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா காயம் காரணமாக அடுத்ததாக நடைபெற உள்ள ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டி20 தொடர் மற்றும் 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இருந்து விலகியுள்ளார். அவருக்குப் பதிலாக விதர்பா வேகப்பந்து வீச்சாளர் யாஷ் தாகூர் இந்திய அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
விதர்பாவைச் சேர்ந்த வலதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான யாஷ் தாகூருக்கு இது இந்திய அணியில் தன்னை நிரூபிக்க கிடைத்துள்ள முக்கியமான வாய்ப்பு.
குறிப்பாக, ராணாவுக்கு பதிலாக முன்பு ஜிம்பாப்வே சுற்றுப்பயணத்திலும் யாஷ் தாகூர் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார். அப்போது அவர் சர்வதேச டி20 போட்டியில் அறிமுகமாகி, இரண்டு போட்டிகளில் 4 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றி கவனம் ஈர்த்தார்
அதனால் ராணாவுக்கு பதிலாக தாகூரைத் தேர்வு செய்திருப்பது, அவர்மீது தேர்வுக்குழுவினர் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது.