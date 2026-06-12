1970 உலகக் கோப்பை நாயகன்: பிரேசில் கால்பந்து ஜாம்பவான் 'பிரிட்டோ' காலமானார்

ரியோ டி ஜெனிரோ,
1970 பிபா உலகக்கோப்பையை வென்ற பிரேசில் அணியின் முக்கிய வீரர்களில் ஒருவரான 'பிரிட்டோ' (86) காலமானார். பிரிட்டோ கடந்த ஒரு வாரமாக நிமோனியா காய்ச்சல் காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
1939 ஆகஸ்ட் 9-ஆம் தேதி ரியோ டி ஜெனிரோவில் பிறந்த பிரிட்டோ, 1964-ம் ஆண்டு பிரேசில் அணிக்காக அறிமுகமானார். 1966 உலகக்கோப்பையில் போர்ச்சுகலுக்கு எதிரான போட்டியில் முதல் முறையாக உலகக்கோப்பை அரங்கில் களமிறங்கினார்.
1970 உலகக்கோப்பையில் "தி பியூட்டிபுல் டீம்" என்று புகழப்பட்ட பிரேசில் அணியின் மையப் பின்கள வீரராக பிரிட்டோ விளங்கினார். தொடரில் நடைபெற்ற 6 போட்டிகளிலும் ஒரு நிமிடம் கூட மாற்றப்படாமல் முழுமையாக விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்காற்றினார்.
1964 முதல் 1972 வரை பிரேசில் அணிக்காக 61 போட்டிகளில் விளையாடிய பிரிட்டோ, 45 வெற்றிகள், 11 டிரா மற்றும் வெறும் 5 தோல்விகளையே சந்தித்து அணியில் முக்கிய பங்காற்றினார். உலகக்கோப்பை வெற்றியுடன், கோபா ரோகா (1971) மற்றும் டாசா இண்டிபென்டென்சியா (1972) கோப்பைகளையும் வென்றுள்ளார்.