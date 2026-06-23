கால்பந்து

உலகக்கோப்பை கால்பந்து: மழை காரணமாக பிரான்ஸ் - ஈராக் இடையிலான ஆட்டம் இடைநிறுத்தம்

இடைவேளையின்போதும் கனமழை தொடர்ந்து பெய்துகொண்டிருக்க, ரசிகர்கள் மைதானத்தின் நடைபாதைகளிலும் பால்கனிகளுக்கு கீழேயும் தஞ்சம் புகுந்தனர்.
உலகக்கோப்பை கால்பந்து: மழை காரணமாக பிரான்ஸ் - ஈராக் இடையிலான ஆட்டம் இடைநிறுத்தம்
Published on

கனமழை மற்றும் வரவிருந்த இடியுடன் கூடிய புயல் காரணமாக, பிரான்ஸ் மற்றும் ஈராக் அணிகளுக்கு இடையே பிலடெல்பியாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் இடைவேளையில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களை தேடி சென்றனர்.

இது இத்தொடரில் ஏற்பட்ட முதல் மழை தாமதம் ஆகும். நியூ ஜெர்சியின் ஈஸ்ட் ரூதர்போர்டில், நார்வே மற்றும் செனகல் அணிகளுக்கு இடையே திட்டமிடப்பட்டிருந்த போட்டிக்கு முன்னதாகவும் கனமழை பெய்தது.

இடைவேளையின்போது

பிரான்ஸ் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை வகித்த நிலையில், கடுமையான புயல் வரவிருப்பதாக எச்சரித்து, மைதானத்தின் கூரையிடப்பட்ட பகுதிகளில் தஞ்சம் அடையுமாறு ஸ்கோர்போர்டு செய்திகள் கூட்டத்தினரை வழிநடத்தின.

இடைவேளையின்போதும் கனமழை தொடர்ந்து பெய்துகொண்டிருக்க, ரசிகர்கள் மைதானத்தின் நடைபாதைகளிலும் பால்கனிகளுக்கு கீழேயும் தஞ்சம் புகுந்தனர்.

இந்த தடை, 15 நிமிட இடைவேளையை மேலும் 15 நிமிடங்களுக்கு நீட்டிக்கும் என்று முதலில் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. தாமதம் நீடித்ததால், "பாதுகாப்பானது எனக் கருதப்படும்போது ஆட்டம் மீண்டும் தொடங்கும்" என்று மைதான அதிகாரிகள் அறிவித்தனர்.

World Cup
பிரான்ஸ்
உலகக்கோப்பை கால்பந்து
ஈராக்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com