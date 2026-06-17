உலகக் கோப்பை கால்பந்து: ஈராக்கை பந்தாடிய நார்வே... 2 கோல்கள் அடித்து எர்லிங் ஹாலண்ட் அசத்தல்

23-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 48 அணிகள் 12 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பெறும் அணிகளும், 3-வது இடத்தில் இருக்கும் சிறந்த 8 அணிகளும் சேர்த்து மொத்தம் 32 அணிகள் நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
இந்த நிலையில், போஸ்டனில் இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை 3.30 மணிக்கு நடைபெற்ற ‘ஐ’ பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் ஈராக் மற்றும் நார்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. தொடக்கம் முதலே விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், 29-வது நிமிடத்தில் நார்வே நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்ட் கோல் அடித்து அணிக்கு 1-0 என்ற முன்னிலையை பெற்றுத்தந்தார்.
நார்வேவின் முன்னிலை நீண்ட நேரம் நீடிக்கவில்லை. 39-வது நிமிடத்தில் ஈராக் அணியின் அய்மன் ஹுசைன் கோல் அடித்து ஆட்டத்தை 1-1 என சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தார். இதனால் ஆட்டம் மேலும் பரபரப்பை எட்டியது.
முதல் பாதி முடிவடைவதற்கு முன்பாக, 43-வது நிமிடத்தில் எர்லிங் ஹாலண்ட் தனது இரண்டாவது கோலை பதிவு செய்து நார்வே அணியை 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலைக்கு கொண்டு சென்றார். இதன் மூலம் முதல் பாதி முடிவில் நார்வே முன்னிலையில் இருந்தது.
இரண்டாம் பாதியில் சமநிலையை எட்ட ஈராக் அணி போராடிய நிலையில், நார்வே தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. அதன் பலனாக 76-வது நிமிடத்தில் லியோ ஆஸ்டிகார்ட் கோல் அடித்து அணியின் முன்னிலையை 3-1 ஆக உயர்த்தினார்.
ஆட்டத்தின் இறுதி நிமிடங்களில் ஈராக் வீரர் அய்மன் ஹுசைன் துரதிருஷ்டவசமாக ஓன் கோல் அடித்ததால், நார்வே அணியின் முன்னிலை 4-1 ஆக அதிகரித்தது. அதன்பிறகு இரு அணிகளும் மேற்கொண்ட கோல் முயற்சிகள் வெற்றியளிக்கவில்லை.
இறுதியில், 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஈராக் அணியை வீழ்த்திய நார்வே அணி, தனது முதல் லீக் ஆட்டத்திலேயே அபார வெற்றி பெற்று 3 புள்ளிகளுடன் ‘ஐ’ பிரிவில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியது. எர்லிங் ஹாலண்ட் இரு கோல்கள் அடித்து நார்வே வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றினார்.