நியூசிலாந்து தொடருக்கான இந்திய கால்பந்து அணி அறிவிப்பு: குர்பிரீத் சிங் நீக்கம்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான சர்வதேச நட்புறவு கால்பந்து போட்டிகளில் விளையாடும் இந்திய அணியில் இருந்து அனுபவமிக்க கோல்கீப்பர் குர்பிரீத் சிங் சந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கலீத் ஜமீல் 23 வீரர்கள் கொண்ட அணியை அறிவித்தார்.
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு நட்புறவுப் போட்டிகள் நவம்பர் 12 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளன. முதல் போட்டி ஆக்லாந்திலும், இரண்டாவது போட்டி கிறைஸ்ட்சர்ச்சிலும் நடைபெறுகிறது. 2026 FIFA உலகக் கோப்பையில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணியை எதிர்கொள்வது இந்திய அணிக்கு முக்கியமான சவாலாக இருக்கும்.
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் அனுபவமிக்க கோல்கீப்பருமான குர்பிரீத் சிங் சந்து அணியில் இடம்பெறாதது முக்கிய மாற்றமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பிரேசில் அணிக்கு எதிரான கடந்த மாதப் போட்டியில் இந்தியா 0-4 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது. அந்தப் போட்டியில் குர்பிரீத்தின் ஆட்டம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அமையாத நிலையில், தற்போது அவர் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
அவருக்குப் பதிலாக ஹிரிதிக் திவாரி, சோம் குமார் மற்றும் விஷால் கைத் ஆகிய மூன்று கோல்கீப்பர்கள் அணியில் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், முக்கியமான பாதுகாவலர் அன்வர் அலி தொடைத் தசைக் காயம் காரணமாக அணியில் இடம்பெறவில்லை. அபுயா மற்றும் முகமது சனானும் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளனர்.
கோல்கீப்பர்கள்: ஹிரிதிக் திவாரி, சோம் குமார், விஷால் கைத்.
பின்கள வீரர்கள்: அபிஷேக் சிங் டெக்சாம், ஆகாஷ் மிஸ்ரா, பிஜோய் வர்கீஸ், ஜெய் குப்தா, மெஹ்தாப் சிங், பிரம்வீர், ரிக்கி மீட்டெய் ஹவோபம், ரோஷன் சிங் நவோரெம்.
நடுகள வீரர்கள்: அனிருத் தாபா, ஆஷிக் குருனியன், ஜிதின் எம்.எஸ்., லால்ரெம்ட்லுவாங்கா ஃபனாய், லால்ரின்லியானா ஹ்னாம்டே, டோம்பா சிங் ஹவோபம்.
முன்கள வீரர்கள்: டேவிட் லால்ஹ்லான்சங்கா, எட்மண்ட் லால்ரிண்டிகா, லிஸ்டன் கொலாகோ, மன்பீர் சிங், முகமது சுஹைல், ரியான் வில்லியம்ஸ்.