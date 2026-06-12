2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து: முதல் கோலே வரலாறு... மெக்சிகோ வீரர் புதிய சாதனை

மெக்சிகோ சிட்டி,
2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் இன்று கோலாகலமாக தொடங்கிய நிலையில், முதல் லீக் ஆட்டத்தில் மெக்சிகோ அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி வெற்றியுடன் தனது பயணத்தை தொடங்கியது.
ஆட்டம் தொடங்கிய 9-வது நிமிடத்திலேயே மெக்சிகோ வீரர் ஜுலியன் அண்ட்ரே குவினோன்ஸ் கோல் அடித்து ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினார். இந்த கோலின் மூலம், உலகக்கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் தொடக்க கோலை அடித்த முதல் கான்காகாப் (CONCACAF) பிராந்திய நாட்டு வீரர் என்ற புதிய வரலாற்று சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.
உலகக்கோப்பை வரலாற்றின் முதல் கோலை பிரான்ஸ் வீரர் லூசியன் லாரன்ட் கடந்த 1930 ஜூலை 13-ம் தேதி மெக்சிகோவுக்கு எதிரான போட்டியில் அடித்திருந்தார். அதேபோல், 2022 உலகக்கோப்பை தொடரின் முதல் கோலை கத்தாருக்கு எதிரான தொடக்க ஆட்டத்தில் ஈக்வடார் வீரர் என்னர் வலென்சியா பதிவு செய்திருந்தார்.
முதல் பாதியில் முன்னிலை பெற்ற மெக்சிகோ அணி, இரண்டாவது பாதியிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. ஆட்டத்தின் 67-வது நிமிடத்தில் நட்சத்திர முன்னணி வீரர் ரவுல் ஜிமினெஸ் கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை 2-0 என உறுதி செய்தார்.