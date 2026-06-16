முடிஞ்சா தொட்டுப் பாரு... கால்பந்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஐரோப்பிய அணிகளால் வீழ்த்த முடியாத ஜப்பான்

ஜப்பான்,
சர்வதேச கால்பந்தில் ஆசியாவின் முன்னணி அணிகளில் ஒன்றான ஜப்பான், கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஐரோப்பிய அணிகளுக்கு எதிராக அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக 2019-ம் ஆண்டிலிருந்து இதுவரை நடைபெற்ற போட்டிகளில் ஒரு ஐரோப்பிய அணி கூட ஜப்பானை தோற்கடித்ததில்லை.
2019-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஜப்பான் பதிவு செய்த முக்கிய முடிவுகள்:
வலுவான செர்பியா அணியை 1-0 என்ற கணக்கிலும், பலம் வாய்ந்த ஜெர்மனி அணியை 2-1 என்ற கணக்கிலும் வீழ்த்தி அசத்தியது. தொடர்ந்து, உலகத்தரம் வாய்ந்த ஸ்பெயின் அணியை 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் சாய்த்து வியப்பிலாழ்த்தியது.
இதற்கிடையில், குரோஷியாவுடன் மோதிய போட்டி 1-1 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது. எனினும், மீண்டும் ஜெர்மனியுடன் களம் கண்டபோது, 4-1 என்ற அதிரடியான கோல் கணக்கில் அந்த அணியை வீழ்த்தி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அதைத்தொடர்ந்து, துருக்கிக்கு எதிரான விறுவிறுப்பான போட்டியில் 4-2 என்ற கணக்கில் வெற்றி வாகை சூடியது.
மேலும், ஸ்காட்லாந்து, இங்கிலாந்து மற்றும் ஐஸ்லாந்து ஆகிய அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில் தலா 1-0 என்ற கணக்கில் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்தது. நெதர்லாந்து அணிக்கு எதிரான ஆட்டாம் 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவில் முடிந்தது.
2026 உலகக் கோப்பை தொடரின் குரூப் ‘எப்’ பிரிவில் ஜப்பானுடன் நெதர்லாந்து மற்றும் ஸ்வீடன் ஆகிய ஐரோப்பிய அணிகள் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த தொடரில் ஜப்பான் அணி, தனது முதல் லீக் ஆட்டத்தில் நெதர்லாந்துடன் 2-2 என டிரா செய்தது. இதன் மூலம் ஐரோப்பிய அணிகளுக்கு எதிரான தோல்வியில்லா பயணம் தொடர்கிறது.