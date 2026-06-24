உலகக்கோப்பை கால்பந்து: பனாமாவை வீழ்த்திய குரோஷியா

டொரண்டோ
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பனாமா அணியை 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி குரோஷியா வெற்றி பெற்றது.
23-வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடாவில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் டொரண்டோ ஸ்டேடியத்தில் இந்திய நேரப்படி இன்று காலை 4.30 மணிக்கு நடைபெற்ற 'எல்' பிரிவு லீக் ஆட்டத்தில் பனாமா மற்றும் குரோஷியா அணிகள் விளையாடின.
இதில், போட்டியின் 54-வது நிமிடத்தில் குரோஷியா அணிக்காக, அந்தே புதிமிர் முதல் கோலை போட்டார். 1-0 புள்ளி கணக்கில் அந்த அணி முன்னிலையில் இருந்தது. அதன்பின்னர், முதல் பாதியின் இறுதி வரை கோல் அடிக்கப்படவில்லை. இதனால், குரோஷியாவின் கை ஓங்கி இருந்தது.
2-வது பாதியின் இறுதி வரையும் கோல் எதுவும் அடிக்கப்படவில்லை. போட்டியின்போது அளிக்கப்பட்ட கூடுதல் நேரத்திலும் எந்த அணியும் கோல் அடிக்கவில்லை. இதனால், உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பனாமா அணியை 1-0 என்ற புள்ளி கணக்கில் வீழ்த்தி குரோஷியா வெற்றி பெற்றது.
எல் பிரிவு புள்ளி பட்டியலில் குரோஷியா 3-வது இடத்திலும், பனாமா 4-வது இடத்திலும் உள்ளன. இந்த பிரிவில் இங்கிலாந்து முதல் இடத்திலும், கானா 2-வது இடத்திலும் உள்ளன.