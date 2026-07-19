உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர்; மேகாலயாவில் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிப்பு

ஷில்லாங்
உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை முன்னிட்டு மேகாலயாவில் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அமெரிக்கா, மெக்சிகோ மற்றும் கனடா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து 23-வது உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரை நடத்துகின்றன. மொத்தம் 48 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடிய லீக் சுற்று, நாக்-அவுட் சுற்று, காலிறுதி, அரையிறுதி ஆகிய போட்டிகளின் முடிவில், அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறின. இந்த போட்டி இன்று நள்ளிரவு 12.30 மணியளவில் நடைபெறும்.
உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்ட இந்த போட்டி நடைபெறும்போது இந்தியாவில் நள்ளிரவாக இருக்கும். அதனால், போட்டியை பார்க்க ஆர்வம் இருந்தபோதும், நள்ளிரவில் அதனை பார்த்து விட்டு தூங்க சென்றால், மறுநாள் வேலை பாதிக்கப்பட கூடிய சூழல் உள்ளது. இதனாலேயே பலர் போட்டியை பார்க்காமல் தவிர்க்கும் சூழல் உள்ளது.
இந்த நிலையில், மேகாலயா முதல்-மந்திரி கன்ராட் சங்மா வீடியோ வழியே இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் மாநிலத்தில் நாளைய தினம் (திங்கட்கிழமை) விடுமுறை விட முடிவு செய்திருக்கிறேன் என தெரிவித்து உள்ளார்.
பிபா உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியின் நேரலையை மாணவ மாணவிகள் பார்ப்பதற்கு வசதியாக இந்த விடுமுறையை அவர் அறிவித்து உள்ளார். இதனால், நள்ளிரவில் போட்டியை பார்த்து விட்டு, மறுநாள் ஓய்வு எடுத்து கொள்ள முடியும். இதேபோன்று, கால்பந்து ரசிகர்களின் வசதிக்காக ஷில்லாங், ஜோவாய் மற்றும் துரா ஆகிய நகரங்களில் பெரிய அளவிலான தொலைக்காட்சி திரைகள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
இதேபோன்று, கேரளத்திலும் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனை முதல்-மந்திரி சதீசன் அறிவித்து உள்ளார். எனினும், முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்பட்ட பொதுத்தேர்வுகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகள் எவ்வித மாற்றமுமின்றி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்திய நேரப்படி, நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்கும். அதை பார்த்துவிட்டு ஓய்வெடுக்கும் வகையில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
இதேபோன்று, பிபா உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியை பார்ப்பதற்காக பெங்களூரு நகரின் கோரமங்கலா பகுதியில் உள்ள என்.ஜி.வி. உள்ளரங்கில் பெரிய திரை அமைக்கப்பட்டு, சிறப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இதனை கர்நாடக முதல்-மந்திரி டி.கே. சிவக்குமார் நேரில் கண்டு களிக்கிறார். அவருடன் கால்பந்து ரசிகர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், உயரதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து பார்க்க உள்ளனர்.