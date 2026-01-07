ஆக்கி இந்தியா லீக்: சூர்மா கிளப்பை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு வெற்றி
5-வது லீக்கில் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் அணி, சூர்மா ஆக்கி கிளப்புடன் மோதியது.
சென்னை,
8 அணிகள் இடையிலான 7-வது ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த 5-வது லீக்கில் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் அணி, சூர்மா ஆக்கி கிளப்புடன் மோதியது.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய தமிழ்நாடு அணி 3-2 என்ற கணக்கில் சூர்மா கிளப்பை வீழ்த்தி 2-வது வெற்றியை பெற்றது. இன்றைய ஆட்டங்களில் எச்.ஐ.எல். ஜி.சி- பெங்கால் டைகர்ஸ் (மாலை 5 மணி), ஐதராபாத் டூபான்ஸ்- ராஞ்சி ராயல்ஸ் (இரவு 7.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
