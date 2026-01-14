ஆக்கி இந்தியா லீக்: தமிழக அணி தோல்வி

ஆக்கி இந்தியா லீக்: தமிழக அணி தோல்வி
தினத்தந்தி 14 Jan 2026 2:50 PM IST
தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ், ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டது.

ராஞ்சி,

8 அணிகள் இடையிலான 7-வது ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டி ஜார்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ், ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் அணியை எதிர்கொண்டது.

இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் 5-3 என்ற கணக்கில் தமிழ்நாடு டிராகன்சை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது . அந்த அணிக்கு இது 2-வது வெற்றியாகும். அதே சமயம் முதல் 3 ஆட்டங்களில் வெற்றி கண்டிருந்த தமிழ்நாடு அணி தொடர்ந்து சந்தித்த 2-வது தோல்வியாகும்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

