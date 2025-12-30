பெண்கள் ஆக்கி: பெங்கால் டைகர்ஸ் வெற்றி

பெண்கள் ஆக்கி: பெங்கால் டைகர்ஸ் வெற்றி
தினத்தந்தி 30 Dec 2025 8:05 AM IST
2-வது ஆட்டத்தில் ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் - சூர்மா ஆக்கி கிளப் அணிகள் மோதின.

ராஞ்சி,

4 அணிகள் இடையிலான பெண்களுக்கான 2-வது ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டி ஜார்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற 2-வது ஆட்டத்தில் ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் - சூர்மா ஆக்கி கிளப் அணிகள் மோதின.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய பெங்கால் டைகர்ஸ் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சூர்மா ஆக்கி கிளப்பை வீழ்த்தியது. பெங்கால் வீராங்கனை அகஸ்டினா கோர்ஸிலேனி 11-வது நிமிடத்தில் அடித்த கோல் அடித்தார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

