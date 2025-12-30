- செய்திகள்
பெண்கள் ஆக்கி: பெங்கால் டைகர்ஸ் வெற்றி
2-வது ஆட்டத்தில் ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் - சூர்மா ஆக்கி கிளப் அணிகள் மோதின.
ராஞ்சி,
4 அணிகள் இடையிலான பெண்களுக்கான 2-வது ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டி ஜார்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற 2-வது ஆட்டத்தில் ஷிராச்சி பெங்கால் டைகர்ஸ் - சூர்மா ஆக்கி கிளப் அணிகள் மோதின.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய பெங்கால் டைகர்ஸ் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சூர்மா ஆக்கி கிளப்பை வீழ்த்தியது. பெங்கால் வீராங்கனை அகஸ்டினா கோர்ஸிலேனி 11-வது நிமிடத்தில் அடித்த கோல் அடித்தார்.
