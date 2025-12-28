மகளிர் ஆக்கி லீக் இன்று தொடக்கம்

மகளிர் ஆக்கி லீக் இன்று தொடக்கம்
x
தினத்தந்தி 28 Dec 2025 2:16 PM IST
t-max-icont-min-icon

ராஞ்சி ராயல்ஸ்- எஸ்.ஜி. பைப்பர்ஸ் அணிகள் மோத உள்ளன.

ராஞ்சி,

2-வது மகளிர் ஆக்கி இந்தியா லீக் போட்டி ஜார்கண்ட் தலைநகர் ராஞ்சியில் இன்று தொடங்குகிறது. ஜனவரி 10-ந்தேதி வரை நடக்கும் இந்த போட்டியில் ராஞ்சி ராயல்ஸ், சூர்மா ஆக்கி கிளப், உள்ளிட்ட அணிகள் பங்கேற்கின்றன.

இந்த தொடரில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா இரு முறை மோத வேண்டும். லீக் முடிவில் டாப்-2 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும்.

இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ள ஆட்டத்தில் ராஞ்சி ராயல்ஸ்- எஸ்.ஜி. பைப்பர்ஸ் அணிகள் மோத உள்ளன.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X