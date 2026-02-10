விளையாட்டு

சென்னையில் சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி இன்று தொடக்கம்

17 நாடுகளை சேர்ந்த 80-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
சென்னையில் சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி இன்று தொடக்கம்
சென்னை,

உலக டேபிள் டென்னிஸ் ஸ்டார் கன்டென்டர் போட்டித் தொடர் சென் னையை அடுத்த மேலக்கோட்டையூரில் உள்ள தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழக மைதானத்தில் இன்று தொடங்கு கிறது. 15-ந் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த போட்டியில் ஆண்கள் ஒற்றையர், பெண்கள் ஒற்றையர், ஆண்கள் இரட்டையர், பெண்கள் இரட்டையர், கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுகளில் போட்டி நடத்தப்படுகிறது. இதில் 17 நாடு களை சேர்ந்த 80-க்கும் மேற்பட்ட வீரர், வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் போட்டி தரநிலையில் முதல் 16 இடங்களில் இந்தியாவின் மானவ் தாக்கர், மானுஷ் ஷா, சத்யன் ஆகியோர் இடம் பிடித்துள்ளனர். ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் மானவ் தாக்கர்-மானுஷ் ஷா, கலப்பு இரட்டையரில் மானுஷ் ஷா-தியா சித்தலே உள்ளிட் டோர் களம் காணுகிறார்கள். ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரி வில் சாம்பியன் பட்டம் வெல்பவர்களுக்கு ரூ.15 லட்சமும், இரட்டையர் பிரிவில் முதலிடம் பிடிப்பவர்களுக்கு ரூ.5 லட்சமும் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படுகிறது.

