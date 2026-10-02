ஆசிய விளையாட்டு ரக்பி: இந்தியா வரலாற்று வெற்றி

டோக்கியோ,
ஜப்பானில் நடந்து வரும் 20-வது ஆசிய விளையாட்டு திருவிழா இறுதிகட் டத்தை நெருங்கியுள்ளது. நேற்று முன்தினம் 4 தங்கப்பதக்கத்தை அள்ளிய இந்தியாவுக்கு போட்டியின் 13-வது நாளான நேற்று சற்று ஏமாற்றமாக அமைந்தது. வெள்ளி, வெண்கலப்பதக்கங்கள் மட்டுமே நமக்கு சிக்கின.
இந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் இந்திய மகளிர் ரக்பி அணி, மலேசியாவை 26–5 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்தி அசத்தலான வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்த வெற்றியின் மூலம், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ரக்பி 7எஸ் பிரிவில் இந்திய மகளிர் அணி 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
அடுத்ததாக, இந்திய அணி 5–8ஆம் இடங்களுக்கான வகைப்பாட்டுப் போட்டியில் சிங்கப்பூர் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது.