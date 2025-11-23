- செய்திகள்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் சாம்பியன்
லக்ஷயா சென் இறுதிப்போட்டியில் யுஷி தனகா உடன் மோதினார்.
சிட்னி,
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி சிட்னியில் நடைபெற்றது. இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் உலக தரவரிசையில் 9-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய இளம் வீரர் லக்ஷயா சென், தரவரிசையில் 26-வது இடம் வகிக்கும் ஜப்பான் வீரர் யுஷி தனகா உடன் மோதினார்.
இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்ஷயா சென் 21 - 15 மற்றும் 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் எளிதில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
