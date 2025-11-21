ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்‌ஷயா சென் அரையிறுதிக்கு தகுதி

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: லக்‌ஷயா சென் அரையிறுதிக்கு தகுதி
x

image courtesy:PTI

தினத்தந்தி 21 Nov 2025 4:47 PM IST
t-max-icont-min-icon

லக்‌ஷயா சென் காலிறுதியில் ஆயுஷ் ஷெட்டி உடன் மோதினார்.

சிட்னி,

ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி சிட்னியில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் இந்திய வீரர்களான லக்‌ஷயா சென் - ஆயுஷ் ஷெட்டி நேருக்கு நேர் மோதினர்.

இதில் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய லக்‌ஷயா சென் 23-21 மற்றும் 21-11 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X